В Украине разоблачили международный наркокартель с миллионной ежемесячной прибылью

Наркоторговцы сбывали "товар" в ЕС и Турцию, что приносило им до 40 млн гривен ежемесячно.

Источник фото: Facebook / Андрей Небытов

Правоохранители задержали работников наркокартеля, которые, кроме территории Украины, осуществляли поставки своих наркотиков в страны Европейского Союза и Турцию. По информации заместителя председателя Национальной полиции Украины Андрея Небытова, месячная прибыль организации составляла 40 миллионов гривен.

В результате операции задержаны 19 человек, среди которых были химики, фасовщики и сбытчики. Эта преступная организация масштабно производила соли Альфа-PVP и амфетамин, обеспечивая полный цикл производства и сбыта наркотиков. Продукция поставлялась на международный рынок, включая страны Евросоюза и Турцию.

Указано, что украинские участники группы использовали частные логистические компании для сбыта своей продукции и криптовалюту для расчетов с иностранными клиентами. Трансграничный канал контрабанды был организован через международные грузовые перевозки, где наркотики скрывали в пакетах пищевых продуктов или дорожных чемоданах.

Полиция изъяла 200 кг наркотиков на общую сумму более 30 миллионов гривен, ликвидировала 5 нарколабораторий, изъяла значительное количество лабораторного оборудования, оружия и валюты. Все фигуранты преступления находятся под стражей по решению суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.