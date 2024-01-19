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  1. В Украине

В Украине разоблачили международный наркокартель с миллионной ежемесячной прибылью

22:19, 19 января 2024
Наркоторговцы сбывали "товар" в ЕС и Турцию, что приносило им до 40 млн гривен ежемесячно.
В Украине разоблачили международный наркокартель с миллионной ежемесячной прибылью
Источник фото: Facebook / Андрей Небытов
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Правоохранители задержали работников наркокартеля, которые, кроме территории Украины, осуществляли поставки своих наркотиков в страны Европейского Союза и Турцию. По информации заместителя председателя Национальной полиции Украины Андрея Небытова, месячная прибыль организации составляла 40 миллионов гривен.

В результате операции задержаны 19 человек, среди которых были химики, фасовщики и сбытчики. Эта преступная организация масштабно производила соли Альфа-PVP и амфетамин, обеспечивая полный цикл производства и сбыта наркотиков. Продукция поставлялась на международный рынок, включая страны Евросоюза и Турцию.

Указано, что украинские участники группы использовали частные логистические компании для сбыта своей продукции и криптовалюту для расчетов с иностранными клиентами. Трансграничный канал контрабанды был организован через международные грузовые перевозки, где наркотики скрывали в пакетах пищевых продуктов или дорожных чемоданах.

Полиция изъяла 200 кг наркотиков на общую сумму более 30 миллионов гривен, ликвидировала 5 нарколабораторий, изъяла значительное количество лабораторного оборудования, оружия и валюты. Все фигуранты преступления находятся под стражей по решению суда.

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