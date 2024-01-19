Разворовывали госсредства на оборонных заказах: СБУ задержала полковника ВСУ и предпринимателя

В столице задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

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Правоохранители разоблачили еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, в Киеве «на горячем» задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.

СБУ сообщает, что военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя почти 45 тысяч долларов взятки, за которые обещало заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

Оба фигуранта задержаны во время передачи первого «транша» - 14,6 тысяч долларов.

Установлено, что сумма запланированного соглашения предпринимателя по ВСУ составила 36 млн гривен. Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников.

На рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове правоохранители провели более 30-ти обысков. В результате изъяли компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы и почти 10 млн. наличных в гривневом эквиваленте. Происхождение последней выясняется.

Обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн каждому.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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