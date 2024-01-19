Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Право пребывания на руководящих должностях руководителей научных учреждений ограничат 10 годами.

Кабмин предлагает отменить все понижающие коэффициенты ставок рентной платы за использование радиочастотного ресурса

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

  1. В Украине

Разворовывали госсредства на оборонных заказах: СБУ задержала полковника ВСУ и предпринимателя

19:50, 19 января 2024
В столице задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.
Разворовывали госсредства на оборонных заказах: СБУ задержала полковника ВСУ и предпринимателя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, в Киеве «на горячем» задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.

СБУ сообщает, что военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя почти 45 тысяч долларов взятки, за которые обещало заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

Оба фигуранта задержаны во время передачи первого «транша» - 14,6 тысяч долларов.

Установлено, что сумма запланированного соглашения предпринимателя по ВСУ составила 36 млн гривен. Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников.

На рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове правоохранители провели более 30-ти обысков. В результате изъяли компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы и почти 10 млн. наличных в гривневом эквиваленте. Происхождение последней выясняется.

Обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн каждому.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва