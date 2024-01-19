Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

  1. В Україні

Розкрадали держкошти на оборонних замовленнях: СБУ затримала полковника ЗСУ та підприємця

19:50, 19 січня 2024
У столиці затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.
Розкрадали держкошти на оборонних замовленнях: СБУ затримала полковника ЗСУ та підприємця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє СБУ.

Як повідомляється, у Києві «на гарячому» затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

Мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

СБУ повідомляє, що військовий посадовець мав отримати від підприємця майже 45 тисяч доларів хабаря, за які обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

Обох фігурантів затримали під час передачі першого «траншу» - 14,6 тисяч доларів.

Встановлено, що сума запланованої угоди підприємця із ЗСУ становила 36 млн гривень. Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки й унеможливити подальші махінації із бюджетними коштами, призначеними для фінансування потреб українських захисників.

На робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві і Львові правоохоронці провели понад 30 обшуків. У результаті вилучили комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи й чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми та майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті. Походження останньої з’ясовується.

Обом затриманим оголошена підозра за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 10 млн грн кожному.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва