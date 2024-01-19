Розкрадали держкошти на оборонних замовленнях: СБУ затримала полковника ЗСУ та підприємця

У столиці затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє СБУ.



Як повідомляється, у Києві «на гарячому» затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.



Мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.



СБУ повідомляє, що військовий посадовець мав отримати від підприємця майже 45 тисяч доларів хабаря, за які обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.



Обох фігурантів затримали під час передачі першого «траншу» - 14,6 тисяч доларів.



Встановлено, що сума запланованої угоди підприємця із ЗСУ становила 36 млн гривень. Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки й унеможливити подальші махінації із бюджетними коштами, призначеними для фінансування потреб українських захисників.

На робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві і Львові правоохоронці провели понад 30 обшуків. У результаті вилучили комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи й чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми та майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті. Походження останньої з’ясовується.

Обом затриманим оголошена підозра за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 10 млн грн кожному.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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