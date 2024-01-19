Трамп выступил против компромиссного соглашения по границе, от которого зависит финансирование Украины

Он предостерег Республиканскую партию от заключения компромиссного соглашения о приграничной политике, от которого зависит дальнейшая поддержка Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп предостерег Республиканскую партию по согласованию компромиссного соглашения о границе, от которого зависит помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

Он заявил, что республиканцы должны сказать «нет» любому соглашению, не содержащему «всего необходимого» для остановки потока мигрантов.

«Не думаю, что нам вообще следует заключать соглашение о границе, если мы не получим все необходимое, чтобы прекратить вторжение миллионов людей в нашу некогда большую, – а она вскоре снова станет большой – страну», – указал Трамп.

Этот комментарий появился через несколько часов после того, как спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон и другие лидеры Конгресса встретились с официальными лицами Белого дома, чтобы обсудить дальнейшие действия по запросу на финансирование национальной безопасности от администрации Байдена, также включающего финансирование Украины , средства для Израиля и границы.

Издание отмечает, что это заявление Трампа оказывает давление на нового спикера Майка Джонсона, чтобы он придерживался этой линии. Джонсон находится под давлением со стороны Республиканской партии Сената и Белого дома, требующих от него согласиться на готовящееся в Сенате соглашение.

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