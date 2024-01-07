Володимир Зеленський провів нараду щодо відносин із НАТО і ЄС: названо пріоритети

Президент Володимир Зеленський зазначив, що головними пріоритетами є реалізація рішення про відкриття перемовин та підготовка переговорної рамки.

У неділю, 7 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу нараду щодо планів країни на 2024 рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі та в НАТО. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах на які розраховуємо», - сказав Глава держави.

За його словам, пріоритетами є: реалізація рішення про відкриття перемовин, підготовка переговорної рамки з Євросоюзом, формування такої системи відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожен відчував, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим.

Раніше Руслан Стефанчук анонсував створення у парламенті комітету з питань НАТО.

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