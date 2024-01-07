У ТРЦ Харкова сталася стрілянина: інцидент потрапив на відео

Стрілянина сталася у ТРЦ «Нікольський».

У суботу, 6 лютого, в Харкові сталася бійка зі стріляниною у торговельно-розважальному центру «Нікольський».

Як повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook, зловмисника було затримано.

Зазначається, що 20-річний хлопець разом із другом прийшов до ТРЦ. Йому не сподобалося, як один чоловік говорив із дружиною товариша, внаслідок чого почалася бійка.

«Все тривало не більше двох хвилин — в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору», – сказав Болвінов.

Попередньо, нападник використав газовий пістолет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.