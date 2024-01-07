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Суперечать Конституції, - ГНЕУ Верховної Ради оцінило норми законопроекту про мобілізацію щодо обмеження ухилянтів у розпорядженні коштами та нерухомістю

Законопроект про мобілізацію пропонує заборонити операції з майном та обмежити у розпорядженні грошима ухилянтів, але це не узгоджується з чинним законодавством, зазначили у ГНЕУ Верховної Ради.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

Верховний Суд вказав, коли положення кредитного договору щодо обов’язку позичальника щомісячно сплачувати за обслуговування кредиту є нікчемними

Верховний Суд зазначив, що умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законом про споживче кредитування, є нікчемними.

Суд скасував рішення про відмову у перетині кордону водію, що віз гуманітарну допомогу

Суд вказав, що діяльність Держприкордонслужби має характеризуватись послідовністю і передбачуваністю, що зокрема слідує з принципу належного урядування.

На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

Громадянка вирішила розірвати депозитні договори з банком, вимагала видати належні їй кошти і нараховані за ними відсотки.

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Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео

18:17, 7 січня 2024
Через негоду на трасі Київ – Одеса погана видимість.
Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео
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Як раніше ми писали, водіїв закликали утриматися від поїздок через штормове попередження.

З 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України.

Вже ближче до вечора ситуація з погодою почала погіршуватись. Водії, які їхали трасою Київ – Одеса, показали, яка зараз там ситуація.

Як видно на відео, на дорозі погана видимість і йдуть опади.

Раніше голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті.

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