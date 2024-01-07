Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео

Через негоду на трасі Київ – Одеса погана видимість.

Як раніше ми писали, водіїв закликали утриматися від поїздок через штормове попередження.

З 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України.

Вже ближче до вечора ситуація з погодою почала погіршуватись. Водії, які їхали трасою Київ – Одеса, показали, яка зараз там ситуація.

Як видно на відео, на дорозі погана видимість і йдуть опади.

Раніше голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.