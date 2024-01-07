Чи схвалить Конгрес США до лютого допомогу Україні: відповідь спікера Майка Джонсона

Республіканці у Конгресі США хочуть спочатку дізнатися, що є метою Вашингтону в Україні.

Республіканська партія у Конгресі США хоче отримати від адміністрації Джо Байдена стратегію країни щодо України.

За словами речника Палати представників США Майка Джонсона, від цього залежатимуть терміни схвалення фінансової допомоги для України, передає CBS News.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи встигне Конгрес США схвалити фінансування для України до лютого, спікер заявив: «Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще».

Він додав, що зараз у Конгресі чекають на дані та відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні.

«Якщо ми отримаємо необхідну інформацію та відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми відповідально ставимося до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації», - сказав він.

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