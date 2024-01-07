На три доби залишила 3-річного сина без нагляду: судитимуть горе-матір

Жінка залишила свою дитину без їжі, питної води та догляду дорослих.

Фото: ukr.radio

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка залишила без догляду та допомоги малолітню дитину.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, в грудні 2023 року 22-річна мати залишила на 3 доби у квартирі, яку винаймала, свого 3-річного сина без їжі, питної води та догляду дорослих. А сама тим часом вживала алкогольні напої із малознайомим чоловіком у його помешканні за межами міста.

«Завдяки господареві помешкання, який виявив хлопчика в зачиненій квартирі без догляду дорослих та викликав відповідні служби, дитина не зазнала тяжких наслідків», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Львівщині судили матір, яка не забрала свого сина зі школи та повідомила поліцію про його зникнення.

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