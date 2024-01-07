На трое суток оставила 3-летнего сына без присмотра: будут судить горе-матерь

Женщина оставила своего ребенка без еды, питьевой воды и присмотра взрослых.

Фото: ukr.radio

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая оставила без присмотра и помощи малолетнего ребенка.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в декабре 2023 года 22-летняя мать оставила на 3 суток в съемной квартире своего 3-летнего сына без еды, питьевой воды и присмотра взрослых. А сама в это время употребляла алкогольные напитки с малознакомым мужчиной в его доме за пределами города.

«Благодаря хозяину помещения, который обнаружил мальчика в закрытой квартире без присмотра взрослых и вызвал соответствующие службы, ребенок не получил тяжелых последствий», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Львовщине судили мать, которая не забрала своего сына из школы и сообщила в полицию о его исчезновении.

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