Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

  1. В Украине

На трое суток оставила 3-летнего сына без присмотра: будут судить горе-матерь

20:13, 7 января 2024
Женщина оставила своего ребенка без еды, питьевой воды и присмотра взрослых.
На трое суток оставила 3-летнего сына без присмотра: будут судить горе-матерь
Фото: ukr.radio
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая оставила без присмотра и помощи малолетнего ребенка.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в декабре 2023 года 22-летняя мать оставила на 3 суток в съемной квартире своего 3-летнего сына без еды, питьевой воды и присмотра взрослых. А сама в это время употребляла алкогольные напитки с малознакомым мужчиной в его доме за пределами города.

«Благодаря хозяину помещения, который обнаружил мальчика в закрытой квартире без присмотра взрослых и вызвал соответствующие службы, ребенок не получил тяжелых последствий», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Львовщине судили мать, которая не забрала своего сына из школы и сообщила в полицию о его исчезновении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду