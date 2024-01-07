Одобрит ли Конгресс США до февраля помощь Украине: ответ спикера Майка Джонсона

Республиканцы в Конгрессе США хотят сначала узнать, что является целью Вашингтона в Украине.

Республиканская партия в Конгрессе США хочет получить от администрации Джо Байдена стратегию страны в отношении Украины.

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, от этого будут зависеть сроки одобрения финансовой помощи для Украины, передает CBS News.

Отвечая на вопрос журналиста, относительно того, успеет ли Конгресс США одобрить финансирование для Украины до февраля, спикер заявил: «Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще».

Он добавил, что сейчас в Конгресе ждут данных и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине.

«Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью на Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации», - сказал он.

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