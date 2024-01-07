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Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

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По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

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  1. В мире

Одобрит ли Конгресс США до февраля помощь Украине: ответ спикера Майка Джонсона

17:56, 7 января 2024
Республиканцы в Конгрессе США хотят сначала узнать, что является целью Вашингтона в Украине.
Одобрит ли Конгресс США до февраля помощь Украине: ответ спикера Майка Джонсона
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Республиканская партия в Конгрессе США хочет получить от администрации Джо Байдена стратегию страны в отношении Украины.

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, от этого будут зависеть сроки одобрения финансовой помощи для Украины, передает CBS News.

Отвечая на вопрос журналиста, относительно того, успеет ли Конгресс США одобрить финансирование для Украины до февраля, спикер заявил: «Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще».

Он добавил, что сейчас в Конгресе ждут данных и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине.

«Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью на Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации», - сказал он.

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