Водіїв закликали утриматися від поїздок через штормове попередження

7 січня у більшості областей України оголошено штормове попередження.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України порадило водіям утриматись від поїздок або скористатися спеціальними технічними засобами для автотранспорту через погіршення погоди майже по всій Україні. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

7 січня у більшості областей України оголошено штормове попередження. У західних, центральних та східних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина. Пориви вітру 15-20 м/с, вдень у центральних та Донецькій областях значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

«Щоб уникнути аварій на дорогах, водіям радимо використовувати спеціальні технічні засоби, зокрема, ланцюги або браслети протиковзання. Вони поліпшують прохідність автомобіля на складних ділянках дороги - слизькі підйоми і спуски, засніженість і ожеледь. Застосувати ланцюг доволі просто. Достатньо протягнути його навколо шини автомобіля через отвір між колісним і гальмівним диском, і це вже додасть вашій поїздці додаткових гарантій безпеки. У випадку далекої поїздки необхідно брати із собою буксирувальний трос, лопату, каністру з бензином, зимовий омивач скла, аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник», - сказано у повідомленні.

За цих погодних умов водіям варто бути максимально уважними і виконувати правила дорожнього руху.

- Дотримуватися швидкісного режиму

- Тримати безпечну дистанцію.

- Обережно маневрувати, особливо під час обгону.

- Вмикати фари ближнього світла.

- Позначати зупинку транспорту відповідними сигналами.

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