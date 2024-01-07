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Водителей призвали воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения

13:58, 7 января 2024
7 января в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
Водителей призвали воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения
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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины посоветовало водителям воздержаться от поездок или воспользоваться специальными техническими средствами для автотранспорта из-за ухудшения погоды почти по всей Украине. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

7 января в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных и восточных областях гололед, налипание мокрого снега, метель. Порывы ветра 15-20 м/с, днем в центральных и Донецкой областях дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме юга, гололед.

«Во избежание аварий на дорогах, водителям советуем использовать специальные технические средства, в частности, цепи или браслеты противоскольжения. Они улучшают проходимость автомобиля на сложных участках дороги – скользкие подъемы и спуски, заснеженность и гололед. Применить цепь достаточно просто. Достаточно протащить его вокруг шины автомобиля через проем между колесным и тормозным диском, и это уже добавит вашей поездке дополнительных гарантий безопасности. В случае далекой поездки необходимо брать с собой буксировочный трос, лопату, канистру с бензином, зимний омыватель стекла, аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель», - говорится в сообщении.

В этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения:

- соблюдать скоростной режим

- держать безопасную дистанцию.

- осторожно маневрировать, особенно во время обгона.

- включать фары ближнего света.

- обозначать остановку транспорта соответствующими сигналами.

Ранее глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем призвал водителей не выезжать на собственном транспорте.

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