Сильные морозы в Европе: в Осло зафиксировали самую низкую температуру за все время наблюдений

С рекордными морозами столкнулись также Швеция и Финляндия.

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Сильные морозы охватили север Европы, в столице Норвегии Осло зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов столицы Норвегии в ночь на субботу, 6 января, опустился до отметки минус 31,1 градуса Цельсия.

Как пишет «DW», около 9 утра местного времени 6 января температура в городе держалась на отметке минус 29 градусов.

Несмотря на северное расположение Осло, сильные морозы, наблюдаемые в городе, крайне нетипичны для него. Согласно данным американского проекта «Национальные центры экологической информации», минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше минус 10 градусов Цельсия.

С рекордными морозами столкнулись Швеция и Финляндия. В Швеции 3 января температура в одном из регионов падала до минус 43 градусов Цельсия, что явилось рекордным показателем за последние 25 лет.

В Финляндии также отмечают рекордные морозы. В Лапландии три раза за неделю фиксировали температуру, которая оказывалась самой низкой за десятилетия наблюдений – она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.

Вторжение арктического воздуха с севера Европы прогнозируется и в Укргидрометцентре. В ГСЧС предупреждали, что 7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см); в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см).

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

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