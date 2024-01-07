Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

Верховный Суд разъяснил, с какого момента считается срок обжалования определения следственного судьи

Независимо от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции для лица, содержащегося под стражей, срок обжалования определения следственного судьи исчисляется с момента вручения ему копии судебного решения.

Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание

НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Не возврат, а отказ в открытии производства, — Верховный Суд высказался по поводу действий апелляционного суда в случае, если определение не подлежит апелляционному обжалованию

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы.

  1. В мире

Сильные морозы в Европе: в Осло зафиксировали самую низкую температуру за все время наблюдений

14:38, 7 января 2024
С рекордными морозами столкнулись также Швеция и Финляндия.
Сильные морозы в Европе: в Осло зафиксировали самую низкую температуру за все время наблюдений
Источник фото: unsplash.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Сильные морозы охватили север Европы, в столице Норвегии Осло зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов столицы Норвегии в ночь на субботу, 6 января, опустился до отметки минус 31,1 градуса Цельсия.

Как пишет «DW», около 9 утра местного времени 6 января температура в городе держалась на отметке минус 29 градусов.

Несмотря на северное расположение Осло, сильные морозы, наблюдаемые в городе, крайне нетипичны для него. Согласно данным американского проекта «Национальные центры экологической информации», минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше минус 10 градусов Цельсия.

С рекордными морозами столкнулись Швеция и Финляндия. В Швеции 3 января температура в одном из регионов падала до минус 43 градусов Цельсия, что явилось рекордным показателем за последние 25 лет.

В Финляндии также отмечают рекордные морозы. В Лапландии три раза за неделю фиксировали температуру, которая оказывалась самой низкой за десятилетия наблюдений – она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.

Вторжение арктического воздуха с севера Европы прогнозируется и в Укргидрометцентре. В ГСЧС предупреждали, что 7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см); в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см).

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду