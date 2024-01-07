Люті морози в Європі: в Осло зафіксували найнижчу температуру за весь час спостережень

З рекордними морозами зіткнулися також Швеція і Фінляндія.

Джерело фото: unsplash.com

Люті морози охопили північ Європи, в столиці Норвегії Осло зафіксовано найнижчу температуру за всю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів столиці Норвегії в ніч на суботу, 6 січня, опустився до позначки мінус 31,1 градуса Цельсія.

Як пише «DW», близько 9 ранку за місцевим часом 6 січня температура у місті трималася на позначці мінус 29 градусів.

Незважаючи на північне розташування Осло, сильні морози, що спостерігаються в місті, вкрай нетипові для нього. Згідно з даними американського проекту «Національні центри екологічної інформації», мінімальна середньостатистична температура в столиці Норвегії в січні тримається на позначці вище мінус 10 градусів Цельсія.

З рекордними морозами зіткнулися Швеція і Фінляндія. У Швеції 3 січня температура в одному з регіонів падала до мінус 43 градусів Цельсія, що стало рекордним показником за останні 25 років.

У Фінляндії також відзначають рекордні морози. У Лапландії тричі за тиждень фіксували температуру, що виявлялася найнижчою за десятиліття спостережень – вона опускалася до позначки мінус 44,3 градуса Цельсія.

Вторгнення арктичного повітря з півночі Європи прогнозують і в Укргідрометцентрі. У ДСНС попереджали, що 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Удень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см); в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ із переходом у сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см).

У центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.