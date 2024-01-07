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Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

  1. У світі

Люті морози в Європі: в Осло зафіксували найнижчу температуру за весь час спостережень

14:38, 7 січня 2024
З рекордними морозами зіткнулися також Швеція і Фінляндія.
Люті морози в Європі: в Осло зафіксували найнижчу температуру за весь час спостережень
Джерело фото: unsplash.com
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Люті морози охопили північ Європи, в столиці Норвегії Осло зафіксовано найнижчу температуру за всю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів столиці Норвегії в ніч на суботу, 6 січня, опустився до позначки мінус 31,1 градуса Цельсія.

Як пише «DW», близько 9 ранку за місцевим часом 6 січня температура у місті трималася на позначці мінус 29 градусів.

Незважаючи на північне розташування Осло, сильні морози, що спостерігаються в місті, вкрай нетипові для нього. Згідно з даними американського проекту «Національні центри екологічної інформації», мінімальна середньостатистична температура в столиці Норвегії в січні тримається на позначці вище мінус 10 градусів Цельсія.

З рекордними морозами зіткнулися Швеція і Фінляндія. У Швеції 3 січня температура в одному з регіонів падала до мінус 43 градусів Цельсія, що стало рекордним показником за останні 25 років.

У Фінляндії також відзначають рекордні морози. У Лапландії тричі за тиждень фіксували температуру, що виявлялася найнижчою за десятиліття спостережень – вона опускалася до позначки мінус 44,3 градуса Цельсія.

Вторгнення арктичного повітря з півночі Європи прогнозують і в Укргідрометцентрі. У ДСНС попереджали, що 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Удень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см); в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ із переходом у сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см).

У центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

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