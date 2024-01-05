Глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем призвал водителей не выезжать на собственном транспорте, — детали

Непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег.

В Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и температурными контрастами. Кое-где температура будет падать до -20° и даже ниже. В связи с погодными условиями ожидается усложнение движения на автомобильных дорогах.

Глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем призвал водителей не выезжать на собственную транспорте.

«Еще раз: ЭТО НЕ ВЗНАЧЕНИЕ, не когда-нибудь, не вероятность, а уже через несколько дней точно. Чтобы вы не подвергали себя опасности и не мешали технике расчищать автодороги, ОТ ВСЕЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ К ВАС ЕСТЬ ПРОСЬБА:

Не уезжать на собственном транспорте, если нет критической потребности. Если вы все же выезжаете на дороги, берите с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. Желательно иметь термос с горячим чаем или кофе.

Бизнесу следует внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог», — отметил он.

По его словам, с 7 января в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Также в Агентстве будет работать круглосуточная горячая линия. Обратиться с вопросом о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения можно по номеру: +38 067 400 60 80.

В случае чрезвычайных ситуаций украинцы могут обратиться за номерами: 101, 102 и 103.

Мустафа Найем также добавил, что непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег.

Такие ограничения могут быть введены на следующих основных дорогах, а именно:

М-05 Киев-Одесса

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино

М-13 Кропивницко-Платоновое

М-22 Полтава-Александрия

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь

Н-11 Днепр-Николаев

Н-24 Благовещенское-Николаев

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других основных маршрутах, учитывая ситуацию.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина – арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается снег - до 10-20см. В Кировоградской и Днепропетровской областях – до 30 см.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют значительные осадки – дождь, переходящий в снег. Здесь также будет гололедица и налипание мокрого снега.

Сильные порывы ветра ожидаются в восточных и южных областях – до 15-20 м/с, будут вьюги, снежные заносы. На большинстве дорог – гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

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