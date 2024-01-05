В Одесской области полицейские разоблачили вооруженную банду, которая напала на предпринимателя

Пятеро злоумышленников планировали совершать преступные действия в Одесской области.

Полицейские в Одесской области раскрыли вооруженную банду, которая совершила нападение на предпринимателя. Преступная группа планировала ограбить жертву и совершать преступные действия на территории региона и за его пределами. Пять человек, которые оказались членами банды, получили подозрение и сейчас находятся под стражей. Им может грозить до 15 лет заключения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Лидером преступной группы оказался житель Одессы, который долгое время искал сообщников для преступных действий. После тщательных переговоров со своими знакомыми выбрал четырех человек из Сумской и Одесской областей, среди которых были лица с криминальным прошлым.

В мае прошлого года бандиты обнаружили, что у местного предпринимателя есть значительная сумма денег и решили похитить ее. После тщательного планирования преступления и исследования распорядка дня потерпевшего, нападавшие выбрали время и дату нападения.

Жертва, которая занималась частными перевозками, была попрошена двумя членами банды отвезти их в соседнее село. По дороге на них напали, используя кастет-нож, избили и отобрали сумку с телефоном, документами и более 5000 гривен.

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