На Одещині поліцейські викрили озброєну банду, яка напала на підприємця

П’ятеро зловмисників планували вчиняти злочинні дії на Одещині.

Поліцейські на Одещині розкрили озброєну банду, яка здійснила напад на підприємця. Злочинна група планувала пограбувати жертву та вчиняти злочинні дії на території регіону та поза його межами. П'ятеро осіб, які виявилися членами банди, отримали підозру та зараз перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Про це повідомила Національна поліція України.

Лідером злочинної групи виявився мешканець Одеси, який довгий час шукав спільників для злочинних дій. Після ретельних переговорів зі своїми знайомими обрав чотирьох осіб з Сумської та Одеської областей, серед яких були особи з кримінальним минулим.

У травні минулого року бандити виявили, що у місцевого підприємця є значна сума грошей і вирішили викрасти її. Після ретельного планування злочину та дослідження розпорядку дня потерпілого, нападники вибрали час та дату нападу.

Жертва, яка займалася приватними перевезеннями, була попрошена двома членами банди відвезти їх у сусіднє село. По дорозі на них напали, використовуючи кастет-ніж, побили та відібрали сумку із телефоном, документами та понад 5000 гривень.

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