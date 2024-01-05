На Україну насуваються 20-градусні морози: до чого готуватися

Сильне похолодання супроводжуватиметься сильними опадами й вітром.

Незабаром в Україну прийде негода, місцями температура повітря може знизитись до -20…-25 °С. Сильне похолодання супроводжуватиметься сильними опадами й вітром. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

За його словами, зараз на півночі Європи, включно зі Скандинавським півостровом, поступово накопичується холодне арктичне повітря. Тут вже температура знижувалася до -35...-40 °С, а місцями було -41...-43 °С. Водночас у багатьох країнах центральної та південно-східної Європи спостерігаються аномально високі значення температури, які сягають +10…+15 °С, а в Іспанії та Італії місцями до +20…+22 °С.

«Таким чином, температурні контрасти між різними частинами Європи перевищують 60 °С ! Наслідком такого температурного градієнта на досить невеликій території є інтенсивна циклонічна діяльність та загострення атмосферних фронтів», - попереджає синоптик.

За його даними, 7 та 8 січня у південних, східних та центральних регіонах погодні умови погіршаться на тлі розвитку циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом.

«Тут очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, 8 січня хуртовини та поривчастий вітер північного та північно-східного напрямку», - прогнозує Кібальчич.

Вже ввечері 6 січня температура у північних областях та на Поліссі становитиме -8…-13 °С, у центральних та південних областях ще буде +4…+9 °С.

Вранці 7 січня на крайній півночі Чернігівської та Сумської областей стовпчики термометрів опустяться до -20...-24°С, у цей же час на території Криму ще затримається тепло до +10...+12 °С.

8 січня холодне арктичне повітря пошириться на більшу частину України, крім Приазов'я та Криму. Температура в нічний час становитиме -7...-12 °С, у північних та західних областях -16...-22 °С, вдень коливатиметься в межах -6...-12 °С, у Криму до +12...+14 °С.

У період із 9 по 12 січня похолодання охопить також південні області. Середньодобова температура в Україні опуститься на 8-13 °С нижче за норму і коливатиметься в нічні години в межах -12…-17 °С, у західних та північних регіонах місцями -18…-25 °С. У Криму, на півдні Одеської області та у Приазов'ї вночі -8...-13 °С, вдень -4...-9 °С.

«На даний момент точно сказати, наскільки довго протримається період аномально холодної погоди, досить складно, але в будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається», - зазначив синоптик.

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