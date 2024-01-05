Умєров провів «продуктивну» розмову з міністром оборони Польщі

Міністри оборони України та Польщі обговорили ситуацію на фронті.

Джерело фото: Тwitter / Rustem Umerov

Міністр оборони України Рустем Умєров поділився результатами своєї зустрічі з новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем, вказавши на їх «продуктивну» розмову.

Умєров у своєму повідомленні зазначив, що передав польському міністру оновлену інформацію щодо ситуації на фронті та недавніх терористичних атак російської федерації.

«Висловив вдячність за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях сил і засобів, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі. Запросив колегу відвідати Київ», — зазначив Умєров.

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