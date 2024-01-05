Умеров провел «продуктивный» разговор с министром обороны Польши

Министры обороны Украины и Польши обсудили ситуацию на фронте.

Источник фото: Тwitter / Rustem Umerov

Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился результатами своей встречи с новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем, указав на их «продуктивный» разговор.

Умеров в своем сообщении отметил, что передал польскому министру обновленную информацию о ситуации на фронте и недавних террористических атаках российской федерации.

«Выразил благодарность за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств, что будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши. Пригласил коллегу посетить Киев», - отметил Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.