Налоговики рассказали о правилах освобождения от уплаты минимального налогового обязательства физического лица, призванного на военную службу в ВСУ во время общей мобилизации.

Налоговая служба в Луганской области рассказывает, при каких условиях мобилизованное лицо освобождается от уплаты минимального налогового обязательства.

Як повідомляється, визначення загального мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 1 липня року, наступного за звітним.

МПЗ обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності/користування.

Відповідно до п. 64 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ першим роком, за який визначається МПЗ, є 2022 рік.

Згідно з пп. 170.14.6 ПКУ у разі згоди платник податку, який отримав податкове повідомлення-рішення з визначеною контролюючим органом сумою МПЗ та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, абзацом першим пп. 69.1 якого визначено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (далі – Порядок №225), затверджений наказом Мінфіну №225.

Згідно з пп. 4 п. 2 розд. ІІ Порядку №225 підставами неможливості виконання платником податків – фізичною особою податкових обов’язків, крім підстав, встановлених пп. 102.6.1 – 102.6.5 ПКУ, зокрема, є призов на військову службу під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24.02.2022 №65 «Про загальну мобілізацію», затвердженим Законом України від 03.03.2022 №2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», або перебування в підрозділах територіальної оборони.

Пунктом 3 розд. ІІ Порядку №225, зокрема, встановлено, що у разі неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, платник податків подає не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність такої можливості разом з вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені Переліком документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема, самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента затвердженим наказом Мінфіну від 29.07.2022 №225 (далі – Перелік) до контролюючого органу в порядку передбаченому п. 8 розд. ІІ Порядку №225.

Пунктом 4 Переліку визначено, що з підстав, передбачених пп. 4 п. 2 розд. II Порядку №225, подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

У разі відсутності у платника податків можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені п. 3 розд. ІІ Порядку №225 (не пізніше 30 вересня 2022 року), платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів) одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків (абзац другий п. 4 розд. ІІ Порядку №225).

Враховуючи викладене, чинними нормами ПКУ не передбачено звільнення фізичної особи, яка була призвана на військову службу до Збройних Сил України під час загальної мобілізації, від сплати МПЗ, нарахованого контролюючим органом у податковому повідомленні-рішенні. Така особа звільняється від передбаченої ПКУ відповідальності за несвоєчасну сплату МПЗ, з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, якщо подасть до контролюючого органу заяву про відсутність можливості виконання податкового обов’язку разом з підтвердними документами починаючи з дати демобілізації, зазначеної у військовому квитку або іншому документі, виданому відповідним державним органом, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася демобілізація.

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