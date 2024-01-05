В Украине начнет действовать новая система оплаты труда госслужащих и оптимизация министерств

В 2024 году в Украине стартует реформа государственного управления.

В 2024 году в Украине начала действовать реформа в сфере государственного управления, направленная на внедрение новой системы оплаты труда для госслужащих, основанной на классификации должностей. Согласно этой реформе, 70% заработной платы будет составлять должностной оклад, а остальные 30% - премия. Об этом сообщает Правительственный портал.

Переход на новый формат оплаты труда направлен на приближение украинской государственной службы к стандартам Европейского Союза. Ожидается, что эти изменения будут способствовать оптимизации рабочих процессов в 14 министерствах. Одновременно планируется проведение комплексной оценки состояния управления государственными структурами и функциональный аудит министерств и Центров предоставления административных услуг (ЦОИВ).

Правительство также внесло закон "Об административной процедуре", который устанавливает единообразные и прозрачные правила взаимодействия государства с гражданами и предприятиями.

В рамках этих изменений уже более 3 тысяч госслужащих, местных чиновников, судей и работников Центров предоставления административных услуг прошли обучение по выполнению этих норм. Также проведены подготовительные работы и разработана необходимая документация для внедрения грейдовой системы оплаты труда госслужащих в 2024 году, где оклад составит 70%, а премия - не более 30% от оклада.

В контексте этих изменений была создана нормативная база для классификации должностей в государственной службе, а также подключено к системе управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) 761 государственное учреждение.

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