Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

Строк користування орендованою земельною ділянкою сільгосппризначення закінчився після введення воєнного стану, - ВС вказав, коли договір оренди вважається поновленим

Законодавець у Перехідних положеннях Земельного кодексу передбачив спеціальний випадок поновлення договору оренди земельних ділянок, строк користування щодо яких закінчився після введення воєнного стану.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

  1. В Україні

В Україні почне діяти нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств

13:46, 5 січня 2024
У 2024 році в Україні стартує реформа державного управління.
В Україні почне діяти нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У 2024 році в Україні почала діяти реформа у сфері державного управління, спрямована на запровадження нової системи оплати праці для держслужбовців, базованої на класифікації посад. Згідно з цією реформою, 70% заробітної плати складатиме посадовий оклад, а решта 30% — премія. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перехід на новий формат оплати праці спрямований на наближення української державної служби до стандартів Європейського Союзу. Очікується, що ці зміни сприятимуть оптимізації робочих процесів у 14 міністерствах. Одночасно планується проведення комплексної оцінки стану управління державними структурами та функціональний аудит міністерств та Центрів надання адміністративних послуг (ЦОВВ).

Уряд також вніс закон "Про адміністративну процедуру", який встановлює єдинообразні та прозорі правила взаємодії держави з громадянами та підприємствами.

У рамках цих змін уже понад 3 тисячі держслужбовців, місцевих посадовців, суддів та працівників Центрів надання адміністративних послуг пройшли навчання з виконання цих норм. Також проведено підготовчі роботи і розроблено необхідну документацію для впровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців у 2024 році, де оклад становитиме 70%, а премія — не більше 30% від окладу.

У контексті цих змін було створено нормативну базу для класифікації посад у державній службі, а також підключено до системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) 761 державну установу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду