В Україні почне діяти нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств

У 2024 році в Україні стартує реформа державного управління.

У 2024 році в Україні почала діяти реформа у сфері державного управління, спрямована на запровадження нової системи оплати праці для держслужбовців, базованої на класифікації посад. Згідно з цією реформою, 70% заробітної плати складатиме посадовий оклад, а решта 30% — премія. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перехід на новий формат оплати праці спрямований на наближення української державної служби до стандартів Європейського Союзу. Очікується, що ці зміни сприятимуть оптимізації робочих процесів у 14 міністерствах. Одночасно планується проведення комплексної оцінки стану управління державними структурами та функціональний аудит міністерств та Центрів надання адміністративних послуг (ЦОВВ).

Уряд також вніс закон "Про адміністративну процедуру", який встановлює єдинообразні та прозорі правила взаємодії держави з громадянами та підприємствами.

У рамках цих змін уже понад 3 тисячі держслужбовців, місцевих посадовців, суддів та працівників Центрів надання адміністративних послуг пройшли навчання з виконання цих норм. Також проведено підготовчі роботи і розроблено необхідну документацію для впровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців у 2024 році, де оклад становитиме 70%, а премія — не більше 30% від окладу.

У контексті цих змін було створено нормативну базу для класифікації посад у державній службі, а також підключено до системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) 761 державну установу.

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