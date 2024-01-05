У Пенсійному фонді пояснили, кому можуть не зарахувати частину страхового стажу

Одна з причин, якщо страхові внески помилково сплатили на інший розрахунковий рахунок.

В Україні деяким пенсіонерам можуть не зарахувати частину страхового стажу.

У Пенсійному фонді роз’яснили, з яких причин майбутні пенсіонери можуть втратити частину стажу:

Роботодавець сплатив страховий внесок не в повному розмірі або не сплатив зовсім Підприємство накопичило борги зі сплати страхових внесків. Роботодавця визнали банкрутом і борги підприємства бул о списан о : у такому разі працівниками не зарахують страховий стаж. Страхові внески помилково сплатили на інший розрахунковий рахунок. Відбувся збій і з технічних причин сплат у внеску не бул о зарахован о .

У ПФУ нагадали, що кожен може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зарахування страхового стажу.

Раніше ми писали, що з 1 січня змінилися правила виходу на пенсію.

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