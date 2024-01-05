У Пенсійному фонді пояснили, кому можуть не зарахувати частину страхового стажу

В Україні деяким пенсіонерам можуть не зарахувати частину страхового стажу.
У Пенсійному фонді роз’яснили, з яких причин майбутні пенсіонери можуть втратити частину стажу:
- Роботодавець сплатив страховий внесок не в повному розмірі або не сплатив зовсім
- Підприємство накопичило борги зі сплати страхових внесків.
- Роботодавця визнали банкрутом і борги підприємства було списано: у такому разі працівниками не зарахують страховий стаж.
- Страхові внески помилково сплатили на інший розрахунковий рахунок.
- Відбувся збій і з технічних причин сплату внеску не було зараховано.
У ПФУ нагадали, що кожен може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зарахування страхового стажу.
Раніше ми писали, що з 1 січня змінилися правила виходу на пенсію.
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