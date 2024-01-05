Іноземні компоненти в російських ракетах: НАЗК поповнило базу зброї

НАЗК доповнило базу іноземних компонентів у зброї деталями авіаційних ракет рф Х-59.

Джерело фото: nazk

Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями авіаційних ракет російської виробництва Х-59. Ці компоненти, використовуючись у поєднанні з «шахедами», стали важливою складовою зброї, яку росія застосовує під час щоденних обстрілів України. Про це повідомляє НАЗК.

Останнім випадком використання цих ракет стало обстріл об'єкту енергетики у місті Кропивницький 4 січня 2024 року. Результатом цього нападу стало загибель однієї людини, а восьмеро отримали поранення.

Національне агентство з питань запобігання корупції висловлює серйозну турботу щодо використання іноземних технологій та компонентів у зброї агресивних режимів, які призводять до цивільних жертв. Ініціатива по поповненню бази має на меті уникнути поширення таких технологій та компонентів, які можуть бути використані терористичними режимами, зокрема росією.

НАЗК закликає виробників, посадовців, розслідувачів та небайдужих громадян з усього світу об’єднатися для запобігання поширенню цих технологій. НАЗК також надає можливість підписатися на оновлення їх бази за посиланням, щоб мати можливість відслідковувати та ідентифікувати подібні компоненти зброї.

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