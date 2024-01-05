У Києві чоловік ледь не вбив знайомого через гроші

Під час сварки зловмисник декілька разів вдарив знайомого ножем.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на вулиці Труханівській напав з ножем на знайомого під час конфлікту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що спочатку чоловіки разом розпивали алкогольні напої, а потім почали сваритись через борг. Під час з’ясування стосунків зловмисник схопив зі столу ніж та декілька разів вдарив потерпілого.

Медики госпіталізували чоловіка з проникаючим колото-різаним пораненням живота та множинними колото-різаними ранами тіла.

Зловмисником виявився 31-річний уродженець Луганщини. Порушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.

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