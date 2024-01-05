В Киеве мужчина чуть не убил знакомого из-за денег

Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил знакомого ножом.

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который на улице Трухановской напал с ножом на знакомого во время конфликта. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители выяснили, что сначала мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а затем начали ссориться из-за долга. Во время разбирательства злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил потерпевшего.

Медики госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота и множественными колото-резаными ранами тела.

Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Луганской области. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время суд избрал фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.