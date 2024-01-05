В Киеве круглосуточно будут работать «пункты несокрушимости»

Совет обороны Киева принял решение о круглосуточной работе в столице «пунктов несокрушимости».

Источник фото: Укринформ

В связи с недавними ракетными ударами и прогнозируемым резким похолоданием до -18ºС, Совет обороны Киева принял решение обеспечить непрерывную работу "Пунктов несокрушимости" в столице. Об этом сообщила КГГА.

Последние атаки оставили четкую угрозу продолжения воздушных ударов, особенно на объекты критической инфраструктуры. В связи с этим сегодня было созвано заседание Совета обороны Киева, на котором утвердили планы координации действий между Силами обороны, правоохранительными структурами, ГСЧС и районными администрациями.

Среди принятых решений:

- Обеспечить функционирование всех "Пунктов Несокрушимости" в круглосуточном режиме.

- Провести проверку и, при необходимости, доукомплектовать эти пункты необходимыми ресурсами.

- Проверить готовность учреждений здравоохранения для действия в критических условиях.

- Сообщить жителям Киева о работе и доступности "Пунктов Несокрушимости" во время ухудшения погодных условий.

- Перед ожидаемым похолоданием проверить чердаки и технические этажи домов, чтобы избежать заморозки систем отопления.

Каждый житель имеет возможность найти ближайший "Пункт Незламности" через приложение "Дія". Там доступна интерактивная карта, адреса и условия работы каждого пункта, а также возможность проложить маршрут. Этот сервис работает даже без Интернета - достаточно загрузить карту заранее.

С 2022 года в Киеве создано более 1000 "Пунктов Незламности", часть из которых уже активно работает, включая те, что расположены в районных отделениях полиции и 47 других на базе ГСЧС.

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