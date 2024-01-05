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  1. В Україні

У Києві цілодобово працюватимуть «пункти незламності»

14:24, 5 січня 2024
Рада оборони Києва прийняла рішення про цілодобову роботу у столиці «пунктів незламності».
У Києві цілодобово працюватимуть «пункти незламності»
Джерело фото: Укрінформ
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У зв’язку з недавніми ракетними ударами та прогнозованим різким похолоданням до -18ºС, Рада оборони Києва ухвалила рішення забезпечити безперервну роботу «Пунктів Незламності» у столиці. Про це повідомила КМДА.

Останні атаки залишили чітку загрозу продовження повітряних ударів, особливо на об’єкти критичної інфраструктури. У зв’язку з цим сьогодні було скликано засідання Ради оборони Києва, на якому затвердили плани координації дій між Силами оборони, правоохоронними структурами, ДСНС та районними адміністраціями.

Серед ухвалених рішень:

  • Забезпечити функціонування всіх «Пунктів Незламності» у цілодобовому режимі.
  • Провести перевірку та, за необхідності, доукомплектувати ці пункти необхідними ресурсами.
  • Перевірити готовність закладів охорони здоров’я для дії в критичних умовах.
  • Повідомити мешканців Києва про роботу та доступність «Пунктів Незламності» під час погіршення погодних умов.
  • Перед очікуваним похолоданням перевірити горища та технічні поверхи будинків, щоб уникнути заморозки систем опалення.

Кожен мешканець має можливість знайти найближчий «Пункт Незламності» через додаток «Дія». Там доступна інтерактивна мапа, адреси та умови роботи кожного пункту, а також можливість прокласти маршрут. Цей сервіс працює навіть без Інтернету - достатньо завантажити карту заздалегідь.

З 2022 року в Києві створено понад 1000 «Пунктів Незламності», частина з яких вже активно працює, включаючи ті, що розташовані у районних відділеннях поліції та 47 інших на базі ДСНС.

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