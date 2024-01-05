Иностранные компоненты в российских ракетах: НАПК пополнило базу оружия

НАПК дополнило базу иностранных компонентов в оружии деталями авиационных ракет рф Х-59.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями авиационных ракет российского производства Х-59. Эти компоненты, используясь в сочетании с "шахедами", стали важной составляющей оружия, которое россия применяет во время ежедневных обстрелов Украины. Об этом сообщает НАПК.

Последним случаем использования этих ракет стал обстрел объекта энергетики в городе Кропивницкий 4 января 2024 года. Результатом этого нападения стала гибель одного человека, а восемь получили ранения.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выражает серьезную обеспокоенность по использованию иностранных технологий и компонентов в оружии агрессивных режимов, которые приводят к гражданским жертвам. Инициатива по пополнению базы имеет целью избежать распространения таких технологий и компонентов, которые могут быть использованы террористическими режимами, в частности Россией.

НАПК призывает производителей, чиновников, расследователей и неравнодушных граждан со всего мира объединиться для предотвращения распространения этих технологий. НАПК также предоставляет возможность подписаться на обновление их базы по ссылке, чтобы иметь возможность отслеживать и идентифицировать подобные компоненты оружия.

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