З 1 січня змінилися правила виходу на пенсію: скільки років потрібно відпрацювати

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу.

В Україні щороку збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком – відсьогодні для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області.

Так, право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року.

Якщо людина не має вищезазначеного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком особа матиме після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 років.

У разі відсутності зазначеного страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років.

Якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2 948 грн, за рік вийде 35 376 грн.

Варто додати, що наступного року ці значення теж зміняться. Право на призначення пенсії після досягнення віку 60 років у 2025 році матимуть особи за наявності 32 років страхового стажу.

У разі відсутності такої кількості страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності від 22 до 32 років страхового стажу.

У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності від 15 до 22 років страхового стажу.

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