С 1 января изменились правила выхода на пенсию: сколько лет нужно отработать

Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 31 год стажа.

В Украине ежегодно увеличивается количество страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту – с сегодняшнего дня для этого нужно иметь не менее 31 отработанного года. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Так, право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года.

Если у человека нет вышеуказанного страхового стажа, право на назначение пенсии по возрасту лицо будет иметь по достижении возраста 63 года при наличии такого страхового стажа:

С 1 января 2024 по 31 декабря 2024 - от 21 до 31 лет.

В случае отсутствия указанного страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 63 года, пенсия по возрасту назначается лицам после достижения 65-летнего возраста при наличии такого страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 – от 15 до 21 лет.

Если стажа не хватает, его можно докупить или еще доработать. На сегодняшний день за месяц страхового стажа нужно платить 2 948 грн, за год выйдет 35 376 грн.

Следует добавить, что в следующем году эти значения тоже изменятся. Право на назначение пенсии по достижении возраста 60 лет в 2025 году будут иметь лица при наличии 32 лет страхового стажа.

В случае отсутствия такого количества страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту лица имеют по достижении возраста 63 года при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа.

В случае отсутствия указанного страхового стажа, пенсия по возрасту назначается лицам после достижения 65-летнего возраста при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа.

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