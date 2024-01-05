В Берлине оштрафовали преподавателя, который сравнил вакцинацию с Холокостом

Преподаватель сравнил меры немецкого правительства в борьбе с COVID-19 с Холокостом, за что был уволен, а впоследствии и оштрафован.

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В Берлине суд оштрафовал учителя на 3000 евро (3300 долларов) за сравнение требований по вакцинации от COVID-19 с Холокостом. Местный суд Тиргартена признал, что 62-летний преподаватель преуменьшил массовое убийство более 6 миллионов евреев, что стало следствием нацистского режима, - сообщает DW.

Председательствующий судья заявил, что сравнение вакцинации от коронавируса с Холокостом является банализацией, которая недопустима. Он высказался в подобном ключе к решению Высшего регионального суда Берлина по подобному делу.

Известно, что в Германии отрицание Холокоста и преуменьшение преступлений, совершенных во времена нацистского правления, являются незаконными. Учитель опубликовал онлайн видео, в котором использовал символику нацистского концлагеря, изменив фразу "Arbeit macht frei" (Труд освобождает) на "Impfen macht frei" (Вакцинация освобождает).

Он также сравнил меры немецкого правительства в борьбе с COVID-19 с Холокостом в еще одном видео. Учитель был уволен с работы в августе 2021 года, однако решил подать дело в трудовой суд. Хотя ему назначили выходное пособие в размере 72 000 евро, трудовой суд признал, что он больше не может работать в Берлине.

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