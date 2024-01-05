В Верховной Раде Украины открыли вакансии в секторе форсайта

Исследовательская служба Верховной Рады Украины ищет в свою команду мотивированных, активных и инициативных специалистов.

Источник фото: rau.ua

В Верховной Раде Украины открыли вакансии специалистов для отдела по вопросам экономического развития и финансовой политики в секторе форсайта. Сейчас вакансии следующие: заведующий сектором и два главных консультанта. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Основная задача сектора заключается в подготовке форсайт-исследований по различным направлениям экономической политики и планировании будущих стратегий. Это охватывает анализ государственной экономической политики, финансовой стратегии, отраслевой экономики, налоговой и таможенной политики, а также экологических вопросов. Кроме того, сектор будет работать над учетом цифровизации, инноваций, привлечения инвестиций и стратегического курса Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Основные требования к кандидатам - наличие гражданства Украины, владение государственным и английским языками, а также высшее образование в соответствии с требованиями сектора.

Резюме принимаются до 20 января 2024 года на адрес электронной почты [email protected]. Отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование в Исследовательскую службу Верховной Рады Украины после оценки резюме и соответствия требованиям вакансии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.