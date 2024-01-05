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Срок пользования арендованным земельным участком сельхозназначения закончился после введения военного положения, - ВС указал, когда договор аренды считается возобновленным

Законодатель в Переходных положениях Земельного кодекса предусмотрел специальный случай возобновления договора аренды земельных участков, срок пользования по которым закончился после введения военного положения.

Лицензионный договор, совершенный одним из сосубъектов прав на торговую марку, правомерен до момента опровержения презумпции правомерности путем признания его судом недействительным, - Верховный Суд

Поскольку в нормах Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» иначе определены правовые последствия отсутствия договора между сосубъектами прав на торговую марку и это противоречит статье 428 ГК, то с учетом правила о приоритетности норм ГК над нормами других законов применению подлежит статья 428 ГК.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

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  1. В Украине

В Верховной Раде Украины открыли вакансии в секторе форсайта

11:03, 5 января 2024
Исследовательская служба Верховной Рады Украины ищет в свою команду мотивированных, активных и инициативных специалистов.
В Верховной Раде Украины открыли вакансии в секторе форсайта
Источник фото: rau.ua
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В Верховной Раде Украины открыли вакансии специалистов для отдела по вопросам экономического развития и финансовой политики в секторе форсайта. Сейчас вакансии следующие: заведующий сектором и два главных консультанта. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Основная задача сектора заключается в подготовке форсайт-исследований по различным направлениям экономической политики и планировании будущих стратегий. Это охватывает анализ государственной экономической политики, финансовой стратегии, отраслевой экономики, налоговой и таможенной политики, а также экологических вопросов. Кроме того, сектор будет работать над учетом цифровизации, инноваций, привлечения инвестиций и стратегического курса Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Основные требования к кандидатам - наличие гражданства Украины, владение государственным и английским языками, а также высшее образование в соответствии с требованиями сектора.

Резюме принимаются до 20 января 2024 года на адрес электронной почты [email protected]. Отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование в Исследовательскую службу Верховной Рады Украины после оценки резюме и соответствия требованиям вакансии.

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