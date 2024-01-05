Предлагали «приобрести» повестку, которая позволит отсрочить призыв на службу: будут судить работника ТЦК с сообщниками

За 3000 долларов уклонистам предлагали избежать мобилизации.

В Черновицкой области будут судить троих мужчин за помощь военнообязанным уклоняться от мобилизации – среди них работник ТЦК. Их обвиняют в продаже бланков повесток, позволяющих отсрочить призыв на службу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что в течение апреля-июня 2023 они подыскивали желающих избежать мобилизации. Они предлагали «приобрести» повестку, которая позволит отсрочить призыв на военную службу, в случае остановки представителями ТЦК.

При этом «клиентам» обещали возможность возобновлять услугу по истечении сроков.

Цена «вопроса» составила 3000 долларов США.

Участники группы четко распределили роли и функции, разработали план, наладили связи, а также использовали меры конспирации – кодово называли бланки повесток «промокашками».

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