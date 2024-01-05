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  1. В Україні

Пропонували «придбати» повістку, яка дозволить відтермінувати призов на службу: судитимуть працівника ТЦК зі спільниками

14:05, 5 січня 2024
За 3000 доларів ухилянтам пропонувати уникнути мобілізації.
Пропонували «придбати» повістку, яка дозволить відтермінувати призов на службу: судитимуть працівника ТЦК зі спільниками
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У Чернівецькій області судитимуть трьох чоловіків за допомогу військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації – серед них є працівник ТЦК. Їх звинувачують у продажі бланків повісток, які давали змогу відтермінувати призов на службу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Слідство встановило, що упродовж квітня-червня 2023 року вони підшукували охочих уникнути мобілізації. Вони пропонували «придбати» повістку, яка надасть можливість відтермінувати призов на військову службу, у разі зупинки представниками ТЦК. 

При цьому, «клієнтам» обіцяли можливість поновлювати послугу після закінчення строків. 

Ціна «питання» становила 3000 доларів США.

Учасники групи чітко розподілили ролі і функції, розробили план, налагодили зв’язки, а також використовували заходи конспірації – кодово називали бланки повісток «промокашками». 

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