Пропонували «придбати» повістку, яка дозволить відтермінувати призов на службу: судитимуть працівника ТЦК зі спільниками

За 3000 доларів ухилянтам пропонувати уникнути мобілізації.

У Чернівецькій області судитимуть трьох чоловіків за допомогу військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації – серед них є працівник ТЦК. Їх звинувачують у продажі бланків повісток, які давали змогу відтермінувати призов на службу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що упродовж квітня-червня 2023 року вони підшукували охочих уникнути мобілізації. Вони пропонували «придбати» повістку, яка надасть можливість відтермінувати призов на військову службу, у разі зупинки представниками ТЦК.

При цьому, «клієнтам» обіцяли можливість поновлювати послугу після закінчення строків.

Ціна «питання» становила 3000 доларів США.

Учасники групи чітко розподілили ролі і функції, розробили план, налагодили зв’язки, а також використовували заходи конспірації – кодово називали бланки повісток «промокашками».

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