Киян закликали відмовитися від купання у водоймах на Водохреще

Жителів столиці закликають утриматися від масових зібрань з міркувань безпеки.

Фото: kyivschina24.com

Мешканців Києва закликали відмовитися від купання у столичних водоймах на Водохреще. Причина — можливі провокації проти вірян. Про це повідомило КП «Плесо».

Столичних мешканців просять не стрибати в ополонки й утриматися від проведення будь-яких масових зібрань з нагоди свята Водохреща 6 січня.

«В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві», — сказано у повідомленні.

Також комунальники зазначили, що постійно перевіряють стан пляжів та водойм. Наразі усі показники якості води відповідають нормам.

Нагадаємо, Водохреще у цьому році відзначається 6 січня, так як 1 вересня 2023 року на новоюліанське літочислення перейшли парафії Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

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