Киевлян призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение

Жителей столицы призывают воздержаться от массовых собраний по соображениям безопасности.

Фото: kyivschina24.com

Жителей Киева призвали отказаться от купания в столичных водоемах на Крещение. Причина – возможны провокации против верующих. Об этом сообщило КП «Плесо».

Столичных жителей просят не прыгать в проруби и воздержаться от проведения каких-либо массовых собраний по случаю праздника Крещения 6 января.

«В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве», — говорится в сообщении.

Также коммунальщики отметили, что постоянно проверяют состояние пляжей и водоемов. Все показатели качества воды соответствуют нормам.

Напомним, Крещение в этом году отмечается 6 января, так как 1 сентября 2023 на новоюлианское летоисчисление перешли приходы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

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