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Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

Набули чинності зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій ухвал судів.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

У Верховній Раді України відкрили вакансії у секторі форсайту

11:03, 5 січня 2024
Дослідницька служба Верховної Ради України шукає до своєї команди вмотивованих, активних та ініціативних фахівців.
У Верховній Раді України відкрили вакансії у секторі форсайту
Джерело фото: rau.ua
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У Верховній Раді України відкрили вакансії фахівців для відділу з питань економічного розвитку та фінансової політики у секторі форсайту. Наразі вакансії наступні: завідувач сектору та два головні консультанти. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Основне завдання сектору полягає в підготовці форсайт-досліджень за різними напрямками економічної політики та плануванні майбутніх стратегій. Це охоплює аналіз державної економічної політики, фінансової стратегії, галузевої економіки, податкової та митної політики, а також екологічних питань. Крім того, сектор працюватиме над урахуванням цифровізації, інновацій, приваблення інвестицій та стратегічного курсу України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Основні вимоги до кандидатів - наявність громадянства України, володіння державною та англійською мовами, а також вища освіта відповідно до вимог сектору.

Резюме приймаються до 20 січня 2024 року на адресу електронної пошти [email protected]. Обрані кандидати будуть запросити на співбесіду до Дослідницької служби Верховної Ради України після оцінки резюме та відповідності вимогам вакансії.

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