У Верховній Раді України відкрили вакансії у секторі форсайту

Дослідницька служба Верховної Ради України шукає до своєї команди вмотивованих, активних та ініціативних фахівців.

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У Верховній Раді України відкрили вакансії фахівців для відділу з питань економічного розвитку та фінансової політики у секторі форсайту. Наразі вакансії наступні: завідувач сектору та два головні консультанти. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Основне завдання сектору полягає в підготовці форсайт-досліджень за різними напрямками економічної політики та плануванні майбутніх стратегій. Це охоплює аналіз державної економічної політики, фінансової стратегії, галузевої економіки, податкової та митної політики, а також екологічних питань. Крім того, сектор працюватиме над урахуванням цифровізації, інновацій, приваблення інвестицій та стратегічного курсу України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Основні вимоги до кандидатів - наявність громадянства України, володіння державною та англійською мовами, а також вища освіта відповідно до вимог сектору.

Резюме приймаються до 20 січня 2024 року на адресу електронної пошти [email protected]. Обрані кандидати будуть запросити на співбесіду до Дослідницької служби Верховної Ради України після оцінки резюме та відповідності вимогам вакансії.

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