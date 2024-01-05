У Берліні оштрафували викладача, який порівняв вакцинацію з Голокостом

Викладач порівняв заходи німецького уряду у боротьбі з COVID-19 з Голокостом, за що був звільнений, а згодом і оштрафований.

Джерело фото: UnSplash

У Берліні суд оштрафував вчителя на 3000 євро (3300 доларів) за порівняння вимог щодо вакцинації від COVID-19 із Голокостом. Місцевий суд Тіргартена визнав, що 62-річний викладач применшив масове вбивство понад 6 мільйонів євреїв, що стало наслідком нацистського режиму, – повідомляє DW.

Головуючий суддя заявив, що порівняння вакцинації від коронавірусу з Голокостом є баналізацією, яка є неприпустимою. Він висловився у подібному ключі до рішення Вищого регіонального суду Берліна у подібній справі.

Відомо, що в Німеччині заперечення Голокосту та применшення злочинів, скоєних за часів нацистського правління, є незаконними. Учитель опублікував онлайн відео, у якому використав символіку нацистського концтабору, змінивши фразу "Arbeit macht frei" (Праця звільняє) на "Impfen macht frei" (Вакцинація звільняє).

Він також порівняв заходи німецького уряду у боротьбі з COVID-19 з Голокостом у ще одному відео. Вчитель був звільнений від роботи в серпні 2021 року, однак вирішив подати справу до трудового суду. Хоча йому призначили вихідну допомогу у розмірі 72 000 євро, трудовий суд визнав, що він більше не може працювати у Берліні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.