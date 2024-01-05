В Пенсионном фонде объяснили, кому могут не засчитать часть страхового стажа

Одна из причин, если страховые взносы по ошибке уплатили на другой расчетный счет.

В Украине некоторым пенсионерам могут не засчитать часть страхового стажа. В Пенсионном фонде разъяснили, по каким причинам будущие пенсионеры могут потерять часть стажа:

Работодатель уплатил страховой взнос не в полном размере или не уплатил совсем

Предприятие накопило долги по уплате страховых взносов.

Работодатель признан банкротом и долги предприятия были списаны: в таком случае работниками не засчитают страховой стаж.

Страховые взносы по ошибке уплатили на другой расчетный счет.

Произошел сбой и по техническим причинам уплата взноса не была засчитана.

В ПФУ напомнили, что каждый может дистанционно контролировать уплату работодателем единого социального взноса (ЕСВ) и зачисление страхового стажа.

Ранее мы писали, что с 1 января изменились правила ухода на пенсию.

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