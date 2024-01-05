В Пенсионном фонде объяснили, кому могут не засчитать часть страхового стажа

В Украине некоторым пенсионерам могут не засчитать часть страхового стажа. В Пенсионном фонде разъяснили, по каким причинам будущие пенсионеры могут потерять часть стажа:
Работодатель уплатил страховой взнос не в полном размере или не уплатил совсем
Предприятие накопило долги по уплате страховых взносов.
Работодатель признан банкротом и долги предприятия были списаны: в таком случае работниками не засчитают страховой стаж.
Страховые взносы по ошибке уплатили на другой расчетный счет.
Произошел сбой и по техническим причинам уплата взноса не была засчитана.
В ПФУ напомнили, что каждый может дистанционно контролировать уплату работодателем единого социального взноса (ЕСВ) и зачисление страхового стажа.
Ранее мы писали, что с 1 января изменились правила ухода на пенсию.
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