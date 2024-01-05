На Украину надвигаются 20-градусные морозы: к чему готовиться

Сильное похолодание будет сопровождаться сильными осадками и ветром.

В скором времени в Украину придет ненастье, местами температура воздуха может снизиться до -20…-25 °С. Сильное похолодание будет сопровождаться сильными осадками и ветром. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его словам, сейчас на севере Европы, включая Скандинавский полуостров, постепенно накапливается холодный арктический воздух. Здесь уже температура снижалась до -35...-40 °С, а местами было -41...-43 °С. В то же время во многих странах центральной и юго-восточной Европы наблюдаются аномально высокие значения температуры, достигающие +10…+15 °С, а в Испании и Италии местами до +20…+22 °С.

«Таким образом, температурные контрасты между разными частями Европы превышают 60 °С! Следствием такого температурного градиента на достаточно небольшой территории является интенсивная циклоническая деятельность и обострение атмосферных фронтов», – предупреждает синоптик.

По его данным, 7 и 8 января в южных, восточных и центральных регионах погодные условия ухудшатся на фоне развития циклонической деятельности Черного моря и Крыма.

«Здесь ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя, местами налипания мокрого снега, 8 января вьюги и порывистый ветер северного и северо-восточного направления», - прогнозирует Кибальчич.

Уже вечером 6 января температура в северных областях и в Полесье составит -8…-13 °С, в центральных и южных областях еще будет +4…+9 °С.

Утром 7 января на крайнем севере Черниговской и Сумской областей столбики термометров опустятся до -20...-24°С, в то же время на территории Крыма еще задержится тепло до +10...+12°С.

8 января холодный арктический воздух распространится на большую часть Украины, кроме Приазовья и Крыма. Температура в ночные часы составит -7...-12 °С, в северных и западных областях -16...-22 °С, днем колеблется в пределах -6...-12 °С, в Крыму до +12. ..+14 °С.

В период с 9 по 12 января похолодание охватит южные области. Среднесуточная температура в Украине опустится на 8-13 °С ниже нормы и будет колебаться в ночные часы в пределах -12...-17 °С, в западных и северных регионах местами -18...-25 °С. В Крыму, на юге Одесской области и в Приазовье ночью -8...-13°С, днем -4...-9°С.

«На данный момент точно сказать, сколь долго продержится период аномально холодной погоды, довольно сложно, но в любом случае до середины месяца существенных изменений и резкого потепления не предполагается», - отметил синоптик.

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