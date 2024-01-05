Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті, — деталі

Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

З неділі в Україні очікується нестійка погода з опадами і температурними контрастами. Подекуди температура падатиме до -20° та навіть нижче. У зв’язку із погодними умовами очікується ускладнення руху на автомобільних дорогах.

Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті.

«Ще раз: ЦЕ НЕ ЗНЕНАЦЬКА, не коли-небудь, не ймовірність, а вже через декілька днів точно. Щоб ви не наражали себе на небезпеку та не заважали техніці розчищати автошляхи, ВІД УСІЄЇ НАШОЇ КОМАНДИ ДО ВАС Є ПРОХАННЯ:

Не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою.

Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг», — зазначив він.

За його словами, із 7 січня в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

Також в Агентстві працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звернутися із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення можна за номером: +38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій українці можуть звернутися за номерами: 101, 102 та 103.

Мустафа Найєм також додав, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на наступних основних дорогах, а саме:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

Як інформує Укргідрометцентр, 7-9 січня в країні будуть складні погодні умови. Причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях очікується значний сніг – до 10-20см. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях – до 30 см.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують значні опади – дощ, який переходитиме у сніг. Тут також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

Сильні пориви вітру очікуються в східних і південних областях – до 15-20 м/с, будуть хуртовини, снігові замети. На більшості доріг – ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

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