Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними

НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі, - заступник голови Нацбанку.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. В Україні

Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті, — деталі

17:38, 5 січня 2024
Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.
Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті, — деталі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

З неділі в Україні очікується нестійка погода з опадами і температурними контрастами. Подекуди температура падатиме до -20° та навіть нижче. У зв’язку із погодними умовами очікується ускладнення руху на автомобільних дорогах.

Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті.

«Ще раз: ЦЕ НЕ ЗНЕНАЦЬКА, не коли-небудь, не ймовірність, а вже через декілька днів точно. Щоб ви не наражали себе на небезпеку та не заважали техніці розчищати автошляхи, ВІД УСІЄЇ НАШОЇ КОМАНДИ ДО ВАС Є ПРОХАННЯ:

Не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою.

Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг»,  — зазначив він.

За його словами, із 7 січня в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

Також в Агентстві працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звернутися із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення можна за номером: +38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій українці можуть звернутися за номерами: 101, 102 та 103.

Мустафа Найєм також додав, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на наступних основних дорогах, а саме:

  • М-05 Київ-Одеса
  • М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине
  • М-13 Кропивницький-Платонове
  • М-22 Полтава-Олександрія
  • Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь
  • Н-11 Дніпро-Миколаїв
  • Н-24 Благовіщенське-Миколаїв
  • Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

Як інформує Укргідрометцентр, 7-9 січня в країні будуть складні погодні умови. Причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях очікується значний сніг – до 10-20см. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях – до 30 см.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують значні опади – дощ, який переходитиме у сніг. Тут також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

Сильні пориви вітру очікуються в східних і південних областях – до 15-20 м/с, будуть хуртовини, снігові замети. На більшості доріг – ожеледиця.

Упродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду