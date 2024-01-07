Непогода в Украине: водители показали ситуацию на трасе Киев – Одесса, видео

Как ранее мы писали, водителей призвали воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения.
С 7 по 9 января ожидается резкое снижение температуры воздуха до 19 - 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.
Уже ближе к вечеру ситуация с погодой начала ухудшаться. Водители, которые ехали по трассе Киев – Одесса, показали, какая сейчас там обстановка.
Как видно на видео, на дороге плохая видимость и идут осадки.
Ранее глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем призвал водителей не выезжать на собственном транспорте.
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