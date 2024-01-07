В ТРЦ Харькова произошла стрельба: инцидент попал на видео

Стрельба произошла в ТРЦ «Никольский».

В субботу, 6 февраля, в Харькове произошла драка со стрельбой в торгово-развлекательном центре «Никольский».

Как сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, злоумышленник был задержан.

Отмечается, что 20-летний парень вместе с другом пришел в ТРЦ. Ему не понравилось, как один мужин говорил с женой товарища, в результате чего началась потасовка.

«Все продолжалось не больше двух минут – в ситуацию вмешались охранники центра. После драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх», – сказал Болвинов.

Предварительно нападающий использовал газовый пистолет.

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