В ТРЦ Харькова произошла стрельба: инцидент попал на видео

В субботу, 6 февраля, в Харькове произошла драка со стрельбой в торгово-развлекательном центре «Никольский».
Как сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, злоумышленник был задержан.
Отмечается, что 20-летний парень вместе с другом пришел в ТРЦ. Ему не понравилось, как один мужин говорил с женой товарища, в результате чего началась потасовка.
«Все продолжалось не больше двух минут – в ситуацию вмешались охранники центра. После драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх», – сказал Болвинов.
Предварительно нападающий использовал газовый пистолет.
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