Владимир Зеленский провел совещание по отношениям с НАТО и ЕС: названы приоритеты

Президент Владимир Зеленский отметил, что главными приоритетами является реализация решения об открытии переговоров и подготовке переговорной рамки.

В воскресенье, 7 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел длительное совещание по планам страны на 2024 год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

«Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях на которые рассчитываем», – сказал Глава государства.

По его словам, приоритетами являются реализация решения об открытии переговоров, подготовка переговорной рамки с Евросоюзом, формирование такой системы отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждый чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

Ранее Руслан Стефанчук анонсировал создание в парламенте комитета по НАТО.

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