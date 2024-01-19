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Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

  1. В мире

Германия упростила условия получения гражданства: подробности

17:01, 19 января 2024
В случае успешной интеграции в немецкое общество иностранец может подать документы на гражданство уже через 3 года пребывания в стране.
Германия упростила условия получения гражданства: подробности
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Германия приняла закон, упрощающий получение германского гражданства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За инициативу проголосовали 382 депутата Бундестага, против - 234. Еще 23 человека воздержались.

По новому закону требования для обретения немецкого гражданства стали одними из самых либеральных в Евросоюзе. Теперь стать гражданином Германии можно после пяти лет легального проживания в стране (ранее было восемь лет). Отказываться от предыдущего гражданства при этом пока не обязательно. Дети иностранцев, рожденные на территории Германии, теперь будут гражданами автоматически (ранее для этого им нужно было прожить в стране минимум восемь лет).

В случае успешной интеграции в немецкое общество, например хорошего знания немецкого языка или активной волонтерской деятельности, иностранец может подать документы на гражданство уже через три года пребывания в стране.

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