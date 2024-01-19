В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом: як запобігти трагедії

Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.

В Україні фіксують зростання кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. До трагедій часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними служби екстреної медичної допомоги, за півтора місяця зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом, внаслідок чого загинули 9 людей.

«Якщо у грудні було зафіксовано 56 випадків отруєння чадним газом, серед яких 3 - летальні (загинули одна дитина та двоє дорослих), то за першу половину січня зафіксовано вже 47 випадків отруєння чадним газом, серед яких 6 – летальні», - йдеться у заяві.

Як свідчать дані рятувальників, за грудень минулого року сталося близько 650 випадків займань через порушення правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів. А це 20% від загальної кількості пожеж.

Медики та надзвичайники розповіли про ризики, які може спричинити використання такого обладнання. А також дали поради як діяти, і допомогти постраждалим в разі отруєння чадним газом.

Чим небезпечний чадний газ?

Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння ним, запамʼятайте основні симптоми:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми і запаморочення.

Якщо ви або ваші близькі підозрюєте у себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть куртку. Викличте рятувальників (ДСНС) за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103. (Нагадайте своїм дітям номери екстрених служб).

В умовах браку кисню та у разі неповного згоряння палива у нагрівальних приладах утворюється монооксид вуглецю (СО) або чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули СО витісняють кисень з організму і призводять до отруєння. Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають «тихим убивцею». Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

Під час роботи яких приладів може виділятися чадний газ?

портативні бензинові генератори,

газові обігрівачі,

газові водонагрівачі,

каміни,

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів,

дров’яні, газові, вугільні печі (особливо якщо піч пошкоджена та на ній видно тріщини) тощо.

Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

Що робити у випадку підозри на отруєння чадним газом?

Передусім потрібно вимкнути всі прилади, крім електричних, відкрити вікна, щоби впустити в приміщення свіже повітря, та викликати рятувальників, медиків й аварійну газову службу. Якщо ви або ваші близькі маєте ознаки отруєння чадним газом, покиньте приміщення або винесіть постраждалу людину на свіже повітря, покладіть їй під голову подушку, розстебніть комір і пояс.

Найкраща допомога у разі отруєння чадним газом – довготривале вдихання кисню. Але таку терапію проводять в умовах медичного закладу.

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил:

Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади.

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).

Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановіть детектор чадного газу – прилад для визначення його концентрації в повітрі.

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.

Крім того, не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

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