Практика судів
Блоги
Публікації
Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

  1. У світі

Канада готується до прибуття десятків тисяч українців, які отримали екстрені візи: що відомо

23:41, 19 січня 2024
До кінця березня можуть приїхати близько 90 тисяч українців, які отримали візи CUAET.
Канада готується до прибуття десятків тисяч українців, які отримали екстрені візи: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Канаді готуються до прибуття десятків тисяч українців, які отримали екстрені візи, до 31 березня 2024 року. Про це повідомляє ctvnews.ca.

Так, до цієї дати можна в'їхати у країну за візою CUAET, щоб мати право на спеціальну підтримку.

Як зазначається, із березня 2022 року уряд Канади видав 936 293 екстрених тимчасових віз для українців, які хочуть працювати чи навчатися в Канаді, поки триває війна. До 28 листопада 2023 року до країни приїхали 210 178 українців із візами CUAET.

Агентства з поселення готуються до прибуття десятків тисяч українців. Згідно з опитуванням перед прибуттям, які провели Міністерство імміграції біженців та громадянства Канади та Operation Ukraine Safe Haven, до кінцевого терміну планували прибути 90 000 людей, що отримали екстрені візи.

У зв'язку із цим очікується значне зростання кількості новоприбулих порівняно з минулими місяцями, зазначив виконавчий директор організації Сарош Різві.

За його словами, хвиля суспільної підтримки українців згасає. Натомість цим займаються організації. Сектор розміщення зараз більше готовий до прийому людей, але приплив людей зменшить можливості. Очікується, що перевірять готовність об'єктів – місткість та персонал готелів і навіть "продуктові банки" (food banks).

Також залишається проблема, щоб знайти людям місце для проживання, сказав він. Новоприбулим пропонуватимуть поселитися у менших громадах, де легше та доступніше знайти житло.

Люди зі спеціальною візою після 31 березня все ще зможуть приїхати до Канади, але вони не матимуть права на отримання трирічного дозволу на роботу чи навчання за програмою, а також не матимуть права на будь-яку фінансову підтримку чи підтримку для поселення.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Смирнов
    Андрій Смирнов
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України